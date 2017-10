São beijos que quase nunca vemos, uma vez que não fazem parte do protocolo da maioria das casas reais. Ainda assim, de vez em quando, há momentos mais ou menos calorosos, como aquele a que assistimos esta semana entre o príncipe Harry e Meghan Markle, As imagens já correram mundo, pois trata-se, até agora, do gesto mais próximo que os dois já tiveram em público. O momento aconteceu no dia de encerramento das celebrações dos Invictus Games, ao qual Markle assistiu na companhia da mãe, em Toronto.