Depois da oficialização do noivado do Príncipe Harry com Meghan Markle, fazemos uma retrospetiva dos vários anúncios de noivado na realeza britânica.

Rainha-mãe (Elizabeth) e rei George VI | Depois de ter sido pedida em casamento três vezes, Lady Elizabeth Bowes-Lyon disse ‘sim’ ao rei George e o anúncio foi feito no Court Circular – a fonte de comunicações oficial da realeza na época – em janeiro de 1923. O casal tirou uma fotografia nesse dia para assinalar a data, na casa de Elizabeth, em Londres.

Rainha Isabel II e príncipe Philip | Há praticamente 70 anos, o anúncio do noivado entre a princesa Elizabeth e o tenente Philip Mountbatten foi feito pelo rei George VI através do Court Circular, em julho de 1947. Pouco depois, a princesa surgiu ao lado de Philip já com o anel de noivado, para a tradicional fotografia no Buckingham Palace.

Princesa Margarida e Anthony Armstrong-Jones | O anúncio de noivado entre a irmã da rainha, a princesa Margarida, e o fotógrafo Anthony Armstrong-Jones foi feito através da rádio, em fevereiro de 1960. De acordo com a autora da biografia de Lord Snowdon, de Anne De Courcy, o casal ficou noivo pouco antes do Natal de 1959, mas esperaram para fazer o anúncio depois do nascimento do príncipe André, a pedido de Isabel II. Para a fotografia oficial, o casal posou nos jardins do Castelo de Windsor.

Príncipe Carlos e Diana | Depois de vários meses de especulação, o Palácio de Buckingham anunciou finalmente o noivado de Carlos com Lady Diana Spencer, às 11 horas da manhã do dia 24 de fevereiro de 1981. Lord Maclean foi o porta-voz da rainha e do duque de Edimburgo, lendo o comunicado oficial. O príncipe Carlos terá feito o pedido de casamento três semanas antes, também no Palácio de Buckingham, onde aliás foram captadas as primeiras imagens do casal. Os noivos deram uma entrevista exclusiva à BBC, que ficou famosa pelas palavras de Carlos quando lhe perguntam se está apaixonado: "Sim, o que quer que seja que isso signifique."

Princesa Ana e Mark Philips | O anúncio de noivado aconteceu a 29 de maio de 1973. O pedido de casamento terá sido feito seis semanas antes da partilha da notícia com o mundo. A cerimónia de casamento aconteceu seis meses depois, a 14 de novembro do mesmo ano.

Príncipe André e Sarah Ferguson | O anúncio foi feito nos portões do Palácio de Buckingham, no dia 19 de março de 1986. O comunicado tinha apenas uma linha, na qual se podia ler que a rainha e o duque de Edimburgo estavam "bastante satisfeitos" por anunciar a união. Depois disso, o casal deu uma entrevista conjunta à BBC e à ITV onde deram gargalhadas e contaram o que cada um viu um no outro quando se apaixonaram. Para André, foi o cabelo ruivo de Sarah.

Princesa Ana e Timothy Laurence | Depois do casamento de Ana com Mark Phillips ter terminado em abril de 1992, o anúncio do seu noivado com o comandante da Royal Navy Timothy Laurence foi feito poucos meses depois, a 5 de dezembro desse ano. Este anúncio deu muito pouco nas vistas, ao contrário do seu anterior noivado, e nem sequer teve direito a fotografia oficial. O Palácio de Buckingham apenas divulgou a informação por escrito a um sábado. O casal casou alguns dias depois, a 12 de dezembro, em Balmoral (Escócia).

Príncipe Edward e Sophie Rhys Jones | Quando o anúncio do noivado foi feito não causou grande frenesim já que o jornal inglês The Sun se antecipou várias horas ao comunicado real, a 6 de janeiro de 1999. O casal posou para a fotografia oficial no Palácio St James e consta que Sophie fez um ultimato ao príncipe relativamente ao casamento, tendo em conta que já estavam juntos há mais de cinco anos.

Príncipe Carlos e Camilla Parker-Bowles | O anúncio da cerimónia civil foi feito pelo próprio príncipe Carlos. Já o comunicado foi divulgado a 10 de fevereiro de 2005 e incluía um comentário dos príncipes Harry e William, no qual ambos diziam: "Estamos ambos muito felizes pelo nosso pai e Camilla e desejamos-lhes a maior sorte no futuro." Nesse dia, o casal teve direito a um jantar de boas-novas em Windsor.

Príncipe William e Kate Middleton | Mais uma vez, o anúncio foi do príncipe Carlos através da Clarence House, a 16 de novembro de 2010. Posteriormente, o casal deu uma entrevista à ITV, onde Catherine surgiu com o anel de noivado que pertenceu a Diana e falou nas perspetivas de vida em comum. O vestido azul que Kate escolheu para o dia do anúncio esgotou em poucas horas. As fotografias oficiais foram divulgadas mais tarde e assinadas por Mario Testino.



Harry e Meghan Markle | É o mais recente anúncio de noivado da coroa britânica e decorreu a 27 de novembro de 2017. O casal posou nos jardins do palácio de Kensingto, pouco depois do comunicado oficial divulgado pelo Príncipe Carlos.