Quando Blake Lively viaja em tourné para as antestreias dos seus filmes, fá-lo em grande estilo. Julgando pela quantidade de vestidos que consegue usar num só dia, podemos imaginar logo à partida de que tamanho será a mala de viagem.

Acontece que, para estas ocasiões, a atriz tem por hábito vestir uma roupa para cada aparição pública ou evento, mesmo que todos tenham lugar no mesmo dia. Esta semana, por exemplo, a atriz começou por usar três looks diferentes de red carpet só durante a manhã em Nova Iorque.

O primeiro, foi um fato amarelo com calças à boca-de-sino da coleção primavera/verão 2018 de Brandon Maxwell, que usou para ir ao programa de televisão Good Morning America. Para a saída da estação de televisão optou por um vestido Oscar de la Renta com uns Christian Louboutin. E se no primeiro surgiu com o cabelo ligeiramente apanhado, neste segundo já apareceu com o cabelo solto e uns brincos diferentes. O terceiro look tratou-se de um macacão da Chanel.

O quarto look do dia foi um conjunto calça e casaco da coleção outono/inverno 2017 de Ralph Lauren, estilo masculino, que usou com umas botas e uma carteira Hermès Birkin. O quinto look, tratou-se de um vestido azul, usado com um casaco género trench coat, e umas botas de cano alto estampadas. O cabelo desta vez, foi apanhado numa trança.

Mais tarde, Blake voltou a usar Chanel, com um vestido metalizado da marca francesa, que usou com umas sandálias a condizer. Por fim, ao final do dia, surgiu ao lado de Ryan Reynolds com um top Monse que combinou com umas calças azuis e uns sapatos vermelhos.