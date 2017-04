pub

A apresentadora norte-americana Oprah Winfrey confessou recentemente que o facto de Donald Trump ter vencido as presidenciais a fez repensar a ideia de ela própria se poder candidatar à Casa Branca.



Assumidamente defensora de Hillary Clinton, Oprah foi entrevistada, em dezembro passado, no programa de David Rubenstein na Bloomberg (The David Rubenstein Show: Peer to Peer Conversations) e foi aí que revelou essa eventual vontade.



O programa estreou esta semana nos Estados Unidos e nele a apresentadora confessou anteriormnte já ter pensado em candidatar-se à presidência, mas achava não ter experiência necessária de governo para ocupar tal cargo. Esse receio, no entanto, desfez-se no dia em que assistiu à vitória de Trump. Também ele nunca tinha ocupado cargos públicos até ao momento.

Durante o mesmo programa, Oprah falou dos seus 25 anos de talk shows, referindo que o seu objetivo principal tem sido 'fazer com que as pessoas soubessem que nós realmente somos mais parecidos do que diferentes'.



A atriz Reese Witherspoon foi das primeiras a manifestar-se nas redes sociais: