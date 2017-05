A Omega celebrou o 60º aniversário do modelo Speedmaster com um evento em Londres que contou com muitas caras conhecidas.

A OMEGA celebrou o 60º aniversário do icónico relógio Speedmaster num evento em Londres recheado de estrelas. George Clooney e o antigo astronauta Buzz Aldrin foram os convidados de honra da festa "Lost in Space", tema que presta tributo ao legado do Speedmaster na exploração espacial.





O evento decorreu no museu londrino Tate Modern, que foi transformado para dar aos convidados uma verdadeira experiência sensorial. No seu interior, foi dado um toque elegante e futurista com uma peça central dos 60 modelos Speedmaster mais importantes entre 1957 e 2017.





O OMEGA Speedmaster tem uma história longa e variada. O modelo original foi o primeiro relógio do mundo com uma escala taquimétrica na luneta. Desde então, o design resistiu ao teste do tempo e foi usado por astronautas, pilotos da Força Aérea, exploradores, atletas e atores, bem como por uma crescente comunidade de fãs em todo o mundo. O mais famoso fez parte da missão Apollo 11 em 1969, quando Buzz Aldrin pisou o solo lunar e, nesse momento, o OMEGA Speedmaster tornou-se no primeiro relógio alguma vez usado na lua.





Quando questionado sobre as suas memórias da chegada à lua, George prestou um tributo pessoal a Buzz: ‘Tinha significado para todos nós. O que fez era importante para todos nós e não tenho forma de agradecer-lhe o suficiente pela sua coragem, a sua liderança e por tudo aquilo que fez.’





Passaram mais de 50 anos desde que o OMEGA Speedmaster foi considerado uma ferramenta essencial no espaço. Em 1965, o relógio foi oficialmente testado e qualificado pela NASA para todas as missões espaciais tripuladas. O homem encarregue desse processo, o ex-engenheiro, James Ragan, esteve também presente neste evento em Londres e falou aos convidados sobre a reputação do relógio na NASA: ‘De todos os relógios que testámos em 1965, o Speedmaster foi o único que passou em todos os testes. Os outros foram eliminados logo ao primeiro teste. Como tal, tem uma reputação bastante boa na NASA e ainda hoje é usado no espaço. Isso diz muito sobre o relógio.’





Liv Tyler, Gemma Arterton, Ellie Goulding, Clemence Poesy, Joely Richardson, Pixie Lott, Arizona Muse, Erin O’Connor, Laura Carmichael ou Amber Le Bon foram alguns dos fãs VIP que marcaram presença no evento.