O casamento aconteceu oito anos antes de John se tornar o mais novo Presidente na história dos Estados Unidos, quando eram apenas dois jovens a dizer "I do". Ainda assim, foi o evento do ano, com 800 convidados, entre senadores e diplomatas, e um anel de noivado Van Cleef & Arpels com um diamante de 2.88 quilates e uma esmeralda de 2.84.

Sabia que...

1.

Antes de conhecer Kennedy, Jacqueline esteve noiva de John Hustedum, banqueiro de Wall Street.

2.

Trabalhou como jornalista e fotógrafa no Washington Times-Herald, em 1952.



3.

Foi o seu padrasto, Hugh D. Auchincloss, quem levou a noiva ao altar.



4.

A cerimónia foi presidida pelo arcebispo de Boston, que leu uma mensagem do Papa Pio XII.



5.

A primeira dança foi ao som do tema I Married an Angel, cantado por Meyer Davis e a sua orquestra.



6.

O vestido foi criado por Ann Lowe, a primeira designer afro-americana a ser tão bem-sucedida e a vestir algumas das personalidades mais influentes da época, mas que permaneceu desconhecida do público durante toda a sua carreira.



7.

Foram precisos 45 metros de seda para fazer o vestido de Jackie O.



8.

Dez dias antes do casamento, uma inundação no ateliê de Lowe destruiu o vestido da noiva, assim como outros dez vestidos de convidadas do casamento.