A Duquesa de Cambridge foi a estrela da antestreia do filme "A Street Cat Named Bob".

O filme que conta com a atriz Joanne Froggatt (mais conhecida como Anna Bates de Downton Abbey) conta a história de um jovem músico, homeless, e a sua improvável amizade com um gato! Mas o que deu mesmo que falar foi o vestido branco que Kate Middleton usou, da marca britânica Self Portrait.