É um dos mais populares rostos da televisão portuguesa. Rita Pereira é ainda rosto de várias marcas de beleza e não é difícil perceber porquê. "Para mim, um cabelo saudável é um cabelo que esteja brilhante, que tenha movimento, que quando alguém te chama na rua faz parecer que estás num anúncio de televisão", confessa à Máxima, ao apresentar a última novidade da Pantene (marca da qual é embaixadora) ? um condicionador inteligente.

Quanto tempo demora, por dia, a tratar do cabelo? Quais são as piores coisas que as pessoas fazem, geralmente, ao secar e pentear? Com que cor nunca pintaria o cabelo? Veja o vídeo abaixo, para saber as respostas.

Por Rita Silva Avelar