Com vários projetos televisivos de sucesso e uma carreira sólida na área do teatro, a atriz portuguesa fala-nos de duas das suas maiores paixões: a representação e a culinária.

pub

Demos-lhe uma claquete, um ananás, dois kiwis, duas varetas misturadoras que fizeram o papel de maracas improvisadas e fizemos a festa. Por festa, entenda-se: rimos uma manhã inteira com a atriz Ana Guiomar que nos contou algumas das suas peripécias enquanto atriz e autora do blogue Mãe, já não tenho sopa!. Ah, também lhe descobrimos um novo talento: improvisar receitas originais em ilhas paradisíacas.



Veja o vídeo e saiba do que estamos a falar.



Por Rita Silva Avelar