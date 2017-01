pub

Michelle Obama continua a fazer as despedidas enquanto primeira-dama dos Estados Unidos e ontem foi a vez de marcar presença no programa de televisão Tonight Show. Foi aí que confirmou que tem sido bastante difícil para a família Obama dizer adeus: 'Tenho vontade de chorar neste momento... Nunca pensei que pudesse ser tão emotivo. Porque parece que estamos prontos. Estamos bem. Foram 8 anos, 8 anos é suficiente.'.



Michelle acabou também por confessar as palavras de conforto que disse à filha, Malia, no momento em que Obama discursava: Oh sim, ela olhou para mim e disse 'Não acredito. Vou chorar durante todo o discurso.' e eu disse-lhe 'Ok. Não faz mal. Está tudo bem!'.

O momento mais tocante de toda a entrevista foi quando Michelle explicou porque chorou durante os seu último discurso da passada semana, ainda na Casa Branca. 'Falar de crianças, falar do futuro. As crianças são o meu coração. Quando penso que muitas dessas crianças estão neste momento com medo do que está para vir, eu não quero que elas tenham medo. Eu quero que elas abracem o futuro e saibam que o mundo vai ficar melhor. Nós temos entraves no caminho, temos altos e baixos, mas quero que os nossos miúdos sigam em frente - não me interessa de onde eles são - com força e esperança.'