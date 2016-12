pub

Kate e William reuniram parte da família no dia 25 para a tradicional missa de Natal na Igreja de Saint Mark.



Com a família Middleton em peso, os momentos altos foram as brincadeiras de Charlotte e George, os pequenos príncipes de 1 e 3 anos, que se mostraram simpáticos e muito expressivos.



A surpresa do Natal foi a presença de James Matthews, noivo de Pippa Midletton (irmã de Kate). O casal já tem casamento marcado para dia 20 de Maio, e o local escolhido é justamente a Igreja em que celebraram o Natal.