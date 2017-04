pub

"Quando me mudei para Lisboa, logo na primeira semana, fui dar uma volta para conhecer a cidade e fui subindo, subindo, subindo (eu vivia aqui em baixo na Mouraria) e vim dar aqui, a este miradouro onde estava muito pouca gente, não havia aquele gradeamento da frente e as pessoas sentavam-se todas ali a ver a paisagem. Lembro-me que foi incrível! Soube-me tão bem aquele momento… Estava muito sol, era meio da tarde e eu senti que tinha Lisboa toda à minha frente. Fiquei apaixonada por este sítio. Volta e meia, quando tenho tempo, dou aqui um saltinho. Para pensar ou para não pensar."

É uma mulher do Norte que vive em Lisboa e canta para o mundo. Gisela João nasceu em Barcelos e, depois de ter vivido no Porto, fez da capital a sua morada, já há alguns anos. O primeiro disco, Gisela João, saiu em 2013 e desde então foi estrela de palcos tão variados como a Casa da Música, o Centro Cultural de Belém, o Festival de Músicas do Mundo de Sines, a Festa do Avante ou o Lux ? "Eu brincava tantas vezes a dizer ‘eu ainda vou cantar aqui’. E cantei." Em novembro de 2016 lançou o álbum Nua e os projetos sucedem-se. Quando esteve com a Máxima no Miradouro de Nossa Senhora do Monte estava de partida para atuar em Nova Iorque. Seguem-se três concertos na Bélgica durante o mês de março e regressa a Portugal em grande, com espetáculos nos Coliseus: a 31 de março no Porto e a 7 de abril em Lisboa.

O sítio: Miradouro de Nossa Senhora do Monte, Lisboa

Por Carolina Carvalho

Fotografia: Gonçalo F. Santos