pub

Gwyneth Kate Paltrow é uma atriz norte-americana de 44 anos, nascida em Los Angeles. Estudou história da arte mas rapidamente desistiu do curso para se dedicar à representação.



Estreou-se no grande ecrã com apenas 19 anos, com um pequeno papel em Shout (1991). A partir daí os papéis foram surgindo e a importância dos mesmos crescendo, ganhando pouco a pouco mais protagonismo. Mas foi com a participação, ainda pequena, em Emma (1996), que chamou a atenção na indústria e que acabou por conseguir o papel que a fez dar o maior salto da sua carreira: Viola, em A Paixão de Shakespeare (1998), personagem com que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz principal.



A par do desempenho profissional, a vida pessoal de Paltrow levou-a também ao estrelato. O namoro de 3 anos com Brad Pitt (1994-1997) mediatizou-a bastante, e seguiram-se Ben Affleck (1997-2000), Brian Adams (2002) e Chris Martin (2003-2014).



A imagem e o estilo da atriz, que têm evoluindo consigo ao longo dos anos, são alvo de curiosidade e inspiração. Percorra a galeria e recorde o estilo de Gwyneth Paltrow em 50 dos seus melhores looks.