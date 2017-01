pub

Michelle Obama dirigiu o seu último discurso oficial enquanto primeira-dama e começou por dizer ' Deixem-me dizer oficialmente e pela última vez: bem-vindos à Casa Branca' , perante uma plateia cheia de jornalistas, fotógrafos e funcionários.



A ainda primeira-dama vincou bem que a "gloriosa diversidade" dos Estados Unidos "não é uma ameaça".



Michelle guardou as suas derradeiras palavras para o público mais jovem. "Ser a vossa primeira-dama foi a maior honra da minha vida e espero ter-vos deixado orgulhosos", disse não escondendo a emoção.

'Quero que todos os nossos jovens saibam que este país lhes pertence, a todos. Por isso, não tenham medo, estão a ouvir-me? Jovens, não tenham medo. Sejam focados. Sejam determinados. Tenham esperança. Invistam numa boa educação. E em seguida usem essa educação para construir um país que mereça o vosso potencial sem limites. Liderem pelo exemplo, com esperança, e nunca temam. E saibam que vou estar com vocês, a trabalhar para vos apoiar durante o resto da minha vida'.



Foi de lágrimas nos olhos que Michelle Obama disse adeus à Casa Branca com um 'obrigada' e um desejo: 'Espero que vocês estejam orgulhosos de mim'.



Para já, os norte-americanos vão ter de esperar para saber quando Michelle Obama voltará a surgir depois da Casa Branca. É conhecida a vontade de muitos quanto a uma possivel candidatura sua à presidência dos Estados Unidos, à semelhança de Hillary Clinton. O seu círculo mais próximo nega que, apesar das pressões, ela esteja disposta a apostar nessa hipótese. Até ver, talvez Michelle siga a tradição das suas antecessoras e publique as suas memórias e dê prosseguimento à sua faceta mais ativista dos últimos meses.



Donald Trump, vencedor das eleições presidenciais, será empossado a 20 de janeiro, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.



Veja o discurso completo de Michelle Obama no vídeo abaixo.

Reveja também o artigo ' Recordar Michelle Obama '.Por Ângela Mata