As melhores imagens do Baile da Rosa celebrado no Mónaco.

Carolina do Mónaco com Karl Lagerfeld

Beatrice e Pierre Casiraghi com Carolina do Mónaco e Charlotte Casiraghi

Beatrice e Pierre Casiraghi com Carolina do Mónaco

O Mónaco celebrou mais um Baile da Rosa com o habitual glamour e as atenções estiveram todas voltadas para Charlotte Casiraghi e Beatrice Casiraghi. A primeira, deslumbrou com um vestido vintage Chanel e um penteado de inspiração retro, fazendo lembrar a avó Grace Kelly. A segunda, fez a sua primeira aparição pública pouco depois de ter sido mãe.



Uma das ausências mais notadas foi a do Príncipe Alberto, que tem sempre marcado presença todos os anos neste evento. Este é um dos acontecimentos sociais mais importantes do Mónaco e Alberto parece ter deixado assim assim o clã mais novo da família Grimaldi como anfitrião.





Uma vez mais, foi Karl Lagerfeld quem esteve por detrás de toda a decoração do baile, este ano com inspiração no movimento artístico 'Viennese Seccession', formado em 1897 por um grupo de artistas austríacos. O criador de 83 anos esteve também presente durante o evento, quase sempre ao lado da princesa Carolina.





De recordar que o Baile da Rosa foi criado em 1954 pela princesa Grace Kelly e atualmente é presidido pelo príncipe Alberto e pela princesa Carolina. Os fundos alcançados com o evento são revertidos para a Fundação Princesa Grace que apoia jovens artistas com bolsas de estudo.