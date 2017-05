pub

Tem mais de 60 concertos agendados para 2017, bateu recordes de visualizações nas várias plataformas de música – YouTube, Spotify, VEVO e Airplay – e vai pisar os palcos dos Coliseus do Porto (27 de outubro) e Lisboa (3 de novembro). Aos 19 anos, Diogo Piçarra venceu a edição de 2012 do talent show Ídolos e, agora, aos 26 anos, publica um segundo disco, do=s, que entrou para o 1.º lugar do top de vendas na primeira semana, ocupando também o 1.º lugar do top de vendas digital e entrando diretamente para o n.º 5 do top dos discos mais ouvidos no Spotify, com mais de 446 mil streams numa semana. Aliás, é o artista nacional mais relevante no serviço de streaming em Portugal, só ultrapassado pelos recordistas internacionais Drake e Ed Sheeran.