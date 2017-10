Lady Gaga publicou recentemente um vídeo na sua página do Twitter em que promove, juntamente com Joe Biden, a iniciativa ‘It’s on Us’ que foi criada em 2014 com o objetivo de combater o abuso sexual. O projeto tem vindo a ser apoiado por personalidades como Kerry Washington e Josh Hutcherson e o seu principal objetivo é preservar a medida Title TX, criada pelo ex-presidente dos Estados Unidos para proteger vítimas e que está neste momento a ser revista pelo governo de Donald Trump.





Gaga e Biden juntaram-se para apelar aos milhões de seguidores de ambos. "Lady Gaga tem sido a porta-voz das pessoas que foram esquecidas ou abusadas. Até que aconteça a vocês – bem, já lhe aconteceu a ela. Queremos por isso esclarecer que depende de nós, que está nas mãos de toda a gente intervir e parar o abuso quando o vemos e quando ouvimos falar dele", começou Joe Biden.





Lady Gaga acrescentou que, enquanto sobrevivente de abusos sexuais, conhece "os efeitos, o trauma. Psicológico, físico, mental – pode ser aterrorizador acordar todos os dias e sentirmos que não estamos seguros no nosso próprio corpo. Mas estamos aqui para vos lembrar que é importante contar a alguém em quem confiamos e sabermos que existe alguém que nos pode ajudar".





Esta mensagem vem numa altura em que mulheres ativistas se fazem ouvir contra as novas medidas de Trump em vários pontos dos Estados Unidos, mas muitos utilizadores do Twitter já mencionaram a ironia de Gaga aparecer com Joe Biden neste vídeo contra abusos sexuais – afinal, o ex-vice-presidente nunca tentou esconder o que parece ser uma tendência para abraçar, beijar e tocar mulheres que claramente não se sentem confortáveis perto dele. O vídeo não está neste momento disponível na Internet, o que pode indicar que Lady Gaga tenha decidido retirá-lo das redes sociais.