Nenhum look de Rihanna passa despercebido, muitas vezes pelas escolhas pouco convencionais que faz. Mas desta vez a opção da cantora chamou a atenção de tudo e todos pelos melhores motivos. Foi durante um evento levado a cabo pelo grupo LVMH que a cantora decidiu usar um vestido da coleção Cruise 2018 de Christian Dior.

Trata-se de um vestido comprido e largo, branco, com decote em ‘V’ e uma abertura em baixo que deixa vislumbrar as pernas. Rihanna completou ainda o look com um chapéu por cima de um lenço com padrão de estrelas.

O vestido foi apresentado, pela primeira vez, no mais recente desfile da Dior e é uma das propostas de Maria Grazia Chiuri que apresentou uma coleção inspirada nos anos 60.