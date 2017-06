Victoria Beckham falou recentemente sobre o seu plano de exercícios durante uma entrevista à edição holandesa da revista Vogue. Já sabíamos que a ex-Spice Girl teria uma série de cuidados com a alimentação, de maneira a conseguir manter a boa forma física, mas ninguém imaginava que a sua dedicação iria tão longe.

"Todas as manhãs corro 3 km e exercito-me durante uma hora com um personal trainer, que me dá apenas tempo de dar um salto à cozinha para esmagar os abacates do Romeo", revelou Victoria Beckham àquela publicação.

Apesar de uma figura sempre irrepreensível, nem sempre Victoria Beckham se sente no seu melhor: "Eu não sou perfeita, nem tenho de parecer que tenho 25 anos agora. Tenho 43, e isso soa pior do que aquilo que realmente se sente. Tento focar-me em tudo aquilo que tenho alcançado e sinto-me abençoada."