A atriz e namorada do príncipe Harry é a grande protagonista da nova edição da revista norte-americana, à qual deu uma grande entrevista.

É inegável que o seu nome é neste momento bastante valioso. Basta termos em conta que a partir do momento em que foi tornada pública a sua relação com o príncipe Harry, ao pesquisarmos o seu nome no Google, os resultados aumentaram para 17 milhões.

Apesar de evitar a todo o custo o contacto com a imprensa, a atriz australiana aceitou dar uma entrevista à Vanity Fair, para a qual foi também fotografada por Peter Lindbergh. Na fotogaleria em cima, veja o que mais se destaca desta recente entrevista.