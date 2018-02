O empresário Giancarlo Giammetti, o companheiro do aclamado designer italiano Valentino, escolheu Lisboa para celebrar o seu 73.º aniversário. No sábado à noite, dia 3 de fevereiro, Giammetti escolheu o Palácio dos Marqueses da Fronteira para reunir amigos de todo o mundo – inclusive a it girl e digital influencer nova-iorquina Olivia Palermo, que partilhou várias imagens da festa no Instagram. A cantora Madonna (que está a residir em Portugal), a editora de moda Naty Abascal e a publisher italiana Beatrice Vincenzini foram algumas das convidadas e amigas próximas de Giammetti que estiveram presentes.

Para o Baile da Tiara, como o seu anfitrião batizou a festa, todos os convidados vestiram a rigor coordenados vistosos como longos vestidos com aplicações (assinados por Valentino, claro). E não faltaram detalhes portugueses na festa de aniversário: desde a decoração, cuja responsável foi a empresa produtora de eventos Festa Aluga (de Ana Ferreira dos Santos), ao design do bolo, que ficou a cargo da artista plástica Joana Vasconcelos. A DJ norte-americana Marjorie Gubelmann animou a festa. Percorra a galeria e veja as imagens.