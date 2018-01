Princesa Zara Phillips

No início dos anos 80, a princesa Zara Phillips (hoje Zara Tindall), filha da princesa Ana, entrou num infantário em Gloucestershire. A imagem, a preto e branco, foi publicada na imprensa britânica em 1984. Nela, podemos ver a pequena Zara a sair do infantário Minchinhampton no dia em que celebrou o seu 3.º aniversário.

Príncipe William

Foi um dos primeiros membros da Família Real Britânica a ir ao infantário ? até aí, sempre se ensinaram as crianças mais pequenas da realeza em casa, com tutores privados. A princesa Diana quis quebrar a tradição e em 1985 inscreveu William no infantário privado Mrs Jane Mynor, na zona oeste de Londres. Vestido com uma camisola às riscas e uns calções vermelhos e pela mão da mãe, o pequeno William foi fotografado no seu primeiro dia de escola. Dois anos mais tarde, em janeiro de 1987, William entrava pela primeira vez na escola Wetherby, voltando a ser fotografado, mas desta vez com um uniforme verde.

Príncipe Harry

Em 1987, dois anos depois do irmão William ter entrado no infantário, o príncipe Harry segue-lhe os passos e protagoniza o mesmo momento, no seu primeiro dia no Mrs Jane Mynor. Ao descer a escadaria, acenou carinhosamente aos fotógrafos.

Princesa Beatrice

As filhas do príncipe Andrew e de Sara Ferguson, os duques de Iorque, foram inscritas no infantário Upton House School em Windsor, uns anos mais tarde depois de William e Harry. A princesa Beatrice entrou no infantário em setembro de 1991. No seu primeiro dia foi pela mão da mãe com um uniforme azul: um vestido azul-escuro, uma camisa azul-clara e umas meias da mesma cor.

Princesa Eugenie

Um ano mais tarde, em outubro de 1992, a irmã mais nova de Beatrice, Eugenie, também foi fotografada a entrar no mesmo infantário que a irmã, acompanhada por esta e pela mãe. As duas vestiam uniformes azuis iguais.

Príncipe George

Fotografado pela própria mãe, Kate Middleton, a imagem do pequeno George (o filho mais velho dos duques de Cambridge) correu mundo depois de ter sido publicada na página oficial do Palácio de Kensington. No dia 6 de janeiro de 2016 as fotografias mostravam um menino tímido de mochila às costas, prestes a entrar no infantário Westacre Montessori, em Norfolk, Inglaterra. Um ano e meio mais tarde, a 7 de setembro de 2017, George troca o infantário pela escola: a Thomas’s Bettersea acolheu o pequeno príncipe que chegou acompanhado pelo seu pai, o príncipe William.

Princesa Charlotte

No dia 6 de janeiro de 2016, o príncipe George entrava no infantário Westacre Montessori, em Norfolk, Inglaterra, pela primeira vez. Um ano e dois dias depois, a 8 de janeiro de 2017, foi a vez da irmã mais nova, Charlotte, fazer o mesmo. As imagens foram partilhadas pela página oficial do Instagram @kensingtonroyal e mostram uma princesa sorridente vestida de vermelho e com um cachecol cor-de-rosa.