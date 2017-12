O príncipe William e Kate Middleton divulgaram a fotografia oficial de Natal, na qual podemos ver George e Charlotte. A imagem foi divulgada na página do Twitter do Palácio de Kensington, onde é possível ler-se: "O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de partilhar uma nova fotografia da sua família. A imagem surge no postal de Natal deste ano de Suas Altezas Reais. A fotografia foi tirada no início do ano por @ChrisJack_Getty, no Palácio de Kensington."

Na fotografia, os dois pequenos príncipes surgem vestidos de azul. O Palácio referiu também recentemente que a pequena Charlotte irá para a escola Willcocks Nursery a partir do próximo mês de janeiro. Os duques vão juntar-se à restante família em Sandringham House, Norfolk, para passar o Natal.