Rihanna pôs mais uma vez fim aos comentários menos desagradáveis das redes sociais relativos às suas curvas, provando que quer contrariar atitudes estereotipadas em relação ao corpo feminino. A cantora surgiu num dos festivais mais importantes dos Barbados com joias, plumas coloridas e muita pele à mostra.

Os fãs enlouqueceram quando Rihanna começou a partilhar Stories no seu Instagram, mostrando uma série de imagens com o traje tradicional do seu país natal, Barbados. Muitos foram, inclusive, os que rapidamente vieram comparar o look da cantora a alguns dos Anjos da Victoria’s Secret.

Numa altura em que a pressão sobre a perfeição continua a recair sobre as mulheres, em pleno ano 2017, Rihanna foi uma das mais recentes celebridades a sofrer na pele as opiniões e críticas do mundo em relação ao seu suposto aumento de peso.

A cantora tem estado sob todos os holofotes, sobretudo com a estreia do filme que protagoniza ao lado da modelo Cara Delevingne, Valerian. E foi precisamente nos eventos dedicados à promoção deste seu novo trabalho que chegaram as críticas às novas curvas de Rihanna. Ainda assim, a cantora soube ir dando resposta a tudo isso com a melhor arma de sempre: o humor.

Outra das provas de que Rihanna não liga ao que se diz e escreve em relação ao seu corpo são os looks com que tem escolhido eventos públicos. Em nenhuma das vezes se preocupou em esconder partes do corpo ou em disfarçá-las nem tão-pouco preferiu opções menos arriscadas, como o blazer XXL que usou para um encontro com o Presidente francês Emmanuel Macron.







crawpova '17 #AuraForCropOva @aura_experience A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 7, 2017 at 10:28am PDT