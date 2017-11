Quando Beyoncé lançou seu álbum visual Lemonade no ano passado, os seus looks foram comentário geral na Internet. De Gucci a Alexander McQueen, de Jean Paul Gaultier a Zimmerman, a cantora usou peças diretamente das passerelles, bem como designs feitos especialmente para si. Agora, Bey está a leiloar o chapéu de feltro tão comentado quanto largo (o acessório tem 25,4 por 20,32 centímetros) que usou no vídeo Formation e, mais tarde, na tournée mundial com o mesmo nome.

Os recursos serão doados para o Lung Transplant Project, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar a vida, a respiração e os avanços na ciência para todos os recetores de transplantes de pulmão. O leilão do chapéu está a ser realizado pelo site da Heritage Auctions e começou em 3.400 dólares (cerca de 2.930 euros).

A trabalhar regularmente com o stylist Marni Senofonte, os looks de Beyoncé em Lemonade uniram peças de Nova Orleans e Louisiana com projetos tradicionais de estilo vitoriano ou com referências africanas. As peças aliaram as tendências de moda à herança e cultura da cantora.