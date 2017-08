De acordo com os jornais britânicos, Kate Middleton terá um colar em muito idêntico ao que o príncipe Carlos ofereceu a Diana, aquando do nascimento de William. Terá sido a irmã de Kate, Pippa, quem ofereceu esta peça de joalharia com um significado secreto.

Em 2013, Pippa Middleton terá comprado um colar Merci Maman, como forma de continuar a tradição iniciada por Diana. O colar de ouro será composto por uma medalhinha com o nome George Alexander Louis gravado, outra em formato de coração com um W de William e um boneco miniatura com a silhueta de menino. O colar oferecido pelo príncipe Carlos a Diana, em 1982, era bastante semelhante, com uma pequena medalha, na qual era possível ler-se a palavra William.

O site Merci Maman escreveu recentemente: "Por ocasião do nascimento do príncipe William em 1982, o príncipe Carlos deu a Diana um pendente de ouro com o nome do filho de ambos gravado, algo que ela sempre usou junto do coração. Em 2013, Pippa Middleton continuou a tradição da família, oferecendo à sua irmã Kate, duquesa de Cambridge, o nosso Colar Duquesa Personalizado, para celebrar o nascimento do príncipe George." A marca dá agora a possibilidade de qualquer pessoa encomendar o mesmo colar, personalizado consoante o gosto de cada um.