Ainda faltam alguns meses para o lançamento do novo Tomb Raider e Alicia Vikander já mostrou estar na melhor forma para interpretar a nova Lara Croft. Mas esta semana, depois de desvendado o primeiro teaser e póster oficial do filme, as redes sociais inundaram-se de imagens que brincam com o excesso de Photoshop e filtros que foram utilizados para retocar o corpo da atriz.













Os ombros e o pescoço da atriz foram anormalmente alargados e os músculos foram excessivamente contornados e definidos. Por isso, já são muitos os memesque brincam com a imagem da atriz no póster do filme.



The only way Vikander's neck makes sense in this poster is if the movie was originally TOMB RAPTOR. pic.twitter.com/VfDRk5mFIU — Bobby (@bobbyrobertspdx) 18 de setembro de 2017









Ainda assim, as imagens da atriz nas suas férias em Ibiza mostram a sua excelente forma física e uns abdominais no mínimo surpreendentes.