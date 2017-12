A família real juntou-se para celebrar o batizado do pequeno Gabriel, o segundo filho de Sofia e Carl Philip. O dia foi de Gabriel, mas quem captou todas as atenções foi a sua mãe, a princesa Sofia, com um vestido tradicional sueco.

Entre os padrinhos do príncipe Gabriel estiveram a princesa Madalena, que está neste momento à espera do terceiro filho, a irmã da princesa Sofia, Sara Hellqvist, os amigos do casal Carolina Pihl e Oscar Kylberg e o primo de Carl Philip, Thomas de Toledo Sommerlath.

Ao batizado não faltou o choro do pequeno Gabriel, durante o batismo feito pelo Arcebispo Emérito Anders Wejryd, nem uma queda do irmão, o príncipe Alexander, em plena cerimónia.

Recorde-se que o príncipe Gabriel nasceu a 31 de agosto deste ano e a família real divulgou as suas primeiras imagens oficiais em outubro. Gabriel é o sexto na linha de sucessão ao trono da Suécia.