Olhamos para a imagem de Catherine Deneuve em Os Chapéus de Chuva de Cherbourg (1964), de Jacques Demy, o cabelo envolto num laço preto a voar à mesma velocidade da inocência de Geneviève, a miúda de 17 anos que tanto acreditava no amor, e que podia ter sido registada hoje. É a feminilidade dos anos 60 que a moda não consegue esquecer, mas é também um dos mais belos musicais do cinema francês, Palma de Ouro em Cannes, uma obra-prima que regressou às salas há um par de semanas para mostrar isso mesmo.

Catherine Deneuve tem 73 anos e faz filmes há 60. Os realizadores, de François Truffaut a Agnès Varda, de Luis Buñuel a Roger Vadim, filmam-na com o fascínio de um primeiro encontro, o símbolo do estilo parisiense no seu melhor, daqueles que prende a sétima arte, mas também a moda, a fotografia e outras artes. A marca de relógios Jaeger-LeCoultre, que há muito apoia o cinema, escolheu o Festival de Veneza para homenagear a atriz por uma carreira de filmes que marcaram a história e uma imagem que tem o que falta a tantas atrizes hoje – personalidade.