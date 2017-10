Depois de rebentar o escândalo relacionado com os alegados abusos de Harvey Weinstein, muitas atrizes vieram a público contar as experiências que tiveram com o conhecido produtor de Hollywood. Angelina Jolie, Cara Delevingne, entre muitas outras mulheres, ganharam coragem para falar e mostrar que há muito a fazer para tornar a indústria mais justa e igual.

Afinal, o problema não está só em Harvey Weinstein, mas também nos muitos outros homens que têm abusado inúmeras mulheres (e das mais diversas) formas sem que nada seja feito.

Recentemente, durante um evento em Los Angeles dedicado às mulheres, novos testemunhos foram dados relativamente a este assunto. Testemunhos de peso, com vozes ativas como as de Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, America Ferrara ou Reese Witherspoon, que assumiram terem sido vítimas de abusos sexuais.



E as denúncias começam a chegar agora também ao mundo da moda… Christy Turlington e a modelo portuguesa Sara Sampaio são dois exemplos recentes disso. Antes, já a modelo norte-americana Cameron Russell havia partilhado no seu Instagram várias histórias horríveis de abuso de outras modelos que não querem dar a cara. Quase em resposta a isso, Carla Bruni veio defender que não existe abuso sexual na indústria da moda: ‘Claro que existem pessoas medonhas na moda, tal como em qualquer outra indústria, mas a moda não é tão perigosa para as jovens raparigas. Há imenso trabalho, muitas viagens, e por isso tem que haver muita disciplina. Eu diria que é dos trabalhos mais seguros no mundo do espectáculo. As pessoas não querem abusar das raparigas – querem fotografá-las. É um ambiente saudável.’

