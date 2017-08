É conhecida por premiar os mais criativos vídeos da indústria, mas também pela originalidade do guarda-roupa, sempre a pisar a linha do bom (ou mau) gosto. Apesar disso, a passadeira vermelha da última edição dos prémios MTV Video Music Awards não trouxe muitas surpresas. Paris Jackson escolheu Dior (uma combinação nada aborrecida, com transparências e estampados); Millie Bobby Brown apostou num vestido-capa Rodarte (a estrela da série Stranger Things reinvidica a não sexualização do corpo); a atriz Olivia Munn escolheu um divertido modelo de Nicolas Jebran e a cantora Lorde elegeu um romântico Monique Lhullier em violeta. Durante a noite, foram vários os artistas que subiram ao palco, de Katy Perry, a apresentadora deste ano, a Ed Sheeran, passando por Kendrick Lamar , o grande vencedor da noite, a Miley Cyrus. Este foi também o ano em que os famosos Moonman passaram a chamar-se Moon Person, uma forma de promover a igualdade de género na indústria.

VÍDEO DO ANO

Kendrick Lamar – "HUMBLE"

ARTISTA DO ANO

Ed Sheeran

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD

P!nk

ARTISTA REVELAÇÃO

Khalid

MELHOR COLABORAÇÃO

Zayn & Taylor Swift – "I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)"

MELHOR VÍDEO POP

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – "Down"

MELHOR VÍDEO DE HIP HOP

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

MELHOR VÍDEO DE ELECTRÓNICA

Zedd and Alessia Cara – "Stay"

MELHOR VÍDEO ROCK

Twenty One Pilots – "Heavydirtysoul"

MELHOR VÍDEO DE LUTA CONTRA O SISTEMA (Todos os nomeados venceram)

Logic ft. Damian Lemar Hudson – "Black SpiderMan"

The Hamilton Mixtape – "Immigrants (We Get the Job Done)"

Big Sean – "Light"

Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful"

Taboo ft. Shailene Woodley – "Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL"

John Legend – "Surefire"

CANÇÃO DE VERÃO

Apresentado por Verizon

Lil Uzi Vert — "XO Tour Llif3"

MELHOR CINEMATOGRAFIA

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Cinematógrafo: Scott Cunningham

MELHOR REALIZAÇÃO

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Realizador: Dave Meyers & the little homies

MELHOR DIREÇÃO ARTISTICA

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Production Designer: Spencer Graves

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

VFX Editor: Company: Timber/Lead: Jonah Hall

MELHOR COREOGRAFIA

Kanye West – "Fade"

Coreografos: Teyana Taylor, Guapo, Matthew Pasterisa, Jae Blaze & Derek Watkins