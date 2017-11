Por Máxima, 13:06

Rita Ora, Demi Lovato, Lana del Rey... Foram muitas as personalidades da música que participaram num dos principais eventos musicais do ano, que decorreu ontem à noite, em Londres. A atriz portuguesa Rita Pereira também passou pela passadeira vermelha.

Coldplay e Ed Sheeran foram alguns dos vencedores da noite. Já Taylor Swift foi a maior desilusão, não tendo recebido qualquer prémio nas seis categorias para as quais estava nomeada.

Em Portugal, o título de Best Portuguese Act foi para o DJ Overule. Na luta pela distinção estavam também os HMB, Mickael Carreira, Miguel Araújo e Virgul, mas foi o DJ que conquistou mais votos dos fãs e levou para casa um dos maiores prémios de música internacional dedicado a artistas portugueses.

Os U2, que se preparam para lançar um novo disco, receberam um prémio de homenagem pela sua longa carreira.

LISTA DE VENCEDORES:

BEST PORTUGUESE ACT: Overule

MELHOR MÚSICA: Shawn Mendes - There’s Nothing Holdin’ Me Back

MELHOR ARTISTA: Shawn Mendes

MELHOR LOOK: ZAYN

ARTISTA REVELAÇÃO: Dua Lipa

MELHOR ARTISTA POP: Camila Cabello

MELHOR VÍDEO: Kendrick Lamar - HUMBLE.

MELHOR ARTISTA AO VIVO: Ed Sheeran

MELHOR ARTISTA ELETRÓNICA : David Guetta

MELHOR GRUPO ROCK: Coldplay

MELHOR ARTISTA HIP HOP: Eminem

MELHOR GRUPO ALTERNATIVO : Thirty Seconds To Mars

MAIORES FÃS: Shawn Mendes

MELHOR PUSH: Hailee Steinfeld

MELHOR WORLD STAGE: The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

WORLDWIDE ACT WINNERS

Lil’ Kleine - The Netherlands

C. Tangana – Spain

BABYMETAL – Japan

ALMA – Finland

DaVido – Nigeria

Stormzy - UK & Ireland

Lali – Argentina