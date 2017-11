Por Máxima, 10:47

Chegou aos olhares do público em 2006 com o seu papel em Hannah Montana, uma doce rapariga com uma vida dupla.

Passados 8 anos, 3 filmes, 3 álbuns em estúdio, 167 nomeações para diversos prémios, 81 vitórias, inúmeras polémicas e escândalos dia sim, dia não fortemente apoiados pelas redes sociais, Miley Cyrus define-se agora como uma estrela sólida da música pop e um ícone de estilo.

Os cortes de cabelo têm reflectido todas as etapas da sua vida. Em 2008, uma inocente adolescente de cabelos compridos; em 2011 após o fim da série Hannah Montana, um estilo mais edgy começou a surgir; em 2012 o desapego da imagem da série que a tornou famosa com um corte bob; e em 2013 a afirmação completa da sua personalidade Bangerz, acompanhada de um cabelo a La Garçom com influências modernas.