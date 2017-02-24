Milan Fashion Week | Primeira Fila 24/02/201708 Depois de Londres, as celebridades voam até Milão. Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no Instagram Comentar / Elena Perminova Chiara Ferragni Alexa Chung Anna dello Russo Olivia Palermo Miroslava Duma Veronika Heilbrunner Tina Leung Nina Suess Elizabeth Von Guttman Kendall Jenner Suki Waterhouse Charlotte Casiraghi Tavi Gevinson Alexa Chung Salma Hayek Anna Dello Russo #hashtag | Celebridades Moda Milão Milan Fashion Week Primeira Fila Front Row