Beyoncé completou 36 anos, no dia 4 de setembro. Algumas amigas, família e até a pequena Blue Ivy juntaram-se para homenagear e surpreender a cantora. Prepararam um look igual ao de queen B no videoclip do tema Formation, com chapéu, penteado e outros acessórios incluídos, e colocaram online a produção fotográfica.

Entre as várias mulheres estão a mãe e a sogra de Beyoncé, Tina Knowles e Gloria Carter, respetivamente, a tenista Serena Williams e as suas companheiras de Destiny’s Child. Michelle Obama também não faltou. A amizade entre as duas já é antiga e já assistimos, inclusivamente, a algumas celebrações com as duas nas redes sociais. Foi também Beyoncé a artista escolhida para atuar na tomada de posse de Obama e nos 50 anos de Michelle Obama onde, apesar de ter ido como convidada, deu um pequeno concerto.

Recorde-se ainda que a nova rainha da pop acaba de ter gémeos, nascidos em junho.