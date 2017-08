Todos os anos, em maio, somos surpreendidas com o tema e os looks da Met Gala e o próximo ano não será exceção. Apesar do Metropolitan Museum de Nova Iorque ainda não ter confirmado ou desmentido, são já várias as publicações que afirmam que a próxima gala e exposição terão como tema a relação entre a moda e a religião.

O evento solidário, que está desde sempre ligado à Vogue norte-americana, tem como objetivo angariar fundos de apoio ao Costume Institute, do Met Museum de Nova Iorque, e é um dos eventos mais esperados do ano. Apesar da relação da moda com a religião já ter sido tratada por alguns criadores, como Jean Paul Gaultier, Riccardo Tisci ou John Galliano, este é um tema que gera sempre controvérsia.

Por agora resta-nos esperar por mais novidades para perceber se o tema vai mesmo avançar.