Harvey Weinstein, produtor de Hollywood, foi recentemente acusado de assediar sexualmente várias mulheres com quem trabalhou, o que levou o conselho da Westein Company a despedi-lo no domingo passado. Weinstein tem estado ausente do trabalho desde que o New York Times publicou um relatório dos vários atos de assédio de que é acusado; o produtor assumiu e expressou arrependimento por alguns e negou outros.





Meryl Streep, que trabalhou em vários filmes com Harvey – incluindo a cinebiografia de Margaret Thatcher, The Iron Lady –, condenou publicamente o "abuso de poder" exercido pelo produtor e garante que nunca soube de nenhum dos casos de assédio. Assegura que nunca foram ultrapassados os limites profissionais entre ela e o produtor, mas lamenta que oito mulheres tenham passado pela mesma situação lamentável. "As tristes notícias sobre Harvey Weinstein chocaram todos aqueles que apreciavam o seu trabalho. As mulheres corajosas que se fizeram ouvir são verdadeiras heroínas." Streep acrescentou ainda que este tipo de abuso de poder é, infelizmente, bastante comum em Hollywood.





Além de Streep, muitos outros atores condenaram o comportamento de Harvey Weinstein. Entre eles encontram-se personalidades como Lena Dunham, Patricia Arquette e Mark Ruffalo.