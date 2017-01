pub

A criação é feita em caxemira e consiste num vestido de gola alta, sobre o qual veste um bolero de mangas três quartos.





Um dia antes da tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, Melania surgiu em público com um vestido do designer libanês Reem Acra.Trump organizou um jantar de gala dedicado a todos os apoiantes da sua campanha eleitoral e foi para essa ocasião que Melania escolheu um espetacular vestido bastante justo de cor champanhe.Na cerimónia de tomada de posse é a vez de Ralph Lauren. Melania surge hoje ao lado do marido com um modelo azul claro da autoria do designer, com luvas e sapatos a condizer.