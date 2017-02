Como habitual, a Cruz Vermelha criou mais uma gala de angariação de fundos de cariz social. Este ano, a sexagésima gala decorreu na Flórida, no passado sábado, na Quinta Mar-a-Lago. O evento teve como objetivo ajudar as pessoas afectadas por uma medida executiva que proíbe a entrada de cidadãos provenientes de países muçulmanos.





Donald e Melania Trump participaram no evento, e a escolha da indumentária da Primeira-Dama não passou despercebida. Melania brilhou num vestido cor de rosa, uma criação da casa Dior, perante o olhar de todos os presentes.



Já Donald Trump, chamou à atenção por outras razões. O Presidente americano proferiu várias vezes a afirmação "Vamos ganhar. Pela segurança do país, vamos ganhar". Os protestos não se fizeram esperar, logo na entrada.





Trump on immigration appeal: "We'll win. For the safety of the country we'll win." pic.twitter.com/ffOPCgtPBv