É certo que os olhos do mundo estão sempre postos em Melania Trump, onde quer que ela vá, e geralmente para criticá-la. Desta vez, a unanimidade voltou a geral quando começaram a surgir as primeiras imagens de Melania de partida para o Texas.

O look escolhida por Melania para o dia em que viajou com o Presidente norte-americano não foi, certamente a mais apropriada. Primeiro, porque estava um dia de chuva em Washington, segundo, porque no Texas iriam visitar as pessoas afetadas pela passagem do furacão Harvey.

As críticas foram tantas que o assunto se tornou viral na internet e Melania Trump deve ter mesmo sido aconselhada a remediar a situação com alguma urgência. De que forma? Enquanto sobrevoava as zonas mais atingidas pelas inundações no Texas, trocou de calçado, surgindo mais tarde já com uns ténis nos pés.

O novo look deixou para trás o bomber jacket em tom verde tropa e os tão comentados stilettos, substituídos por uma camisa branca básica e uns ténis brancos Adidas Stan Smith. Esta foi, ao que tudo indica, a primeira vez que Melania surgiu em público com sapatos desportivos.