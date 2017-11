A atriz norte-americana, nascida em Los Angeles, vai ter de naturalizar-se cidadã britânica para poder casar com o príncipe Harry. Para tal, vai ter de passar num teste de cidadania, o que significa que terá de demonstrar alguns conhecimentos a nível de história, política e atualidade do país.

De acordo com o site oficial do governo inglês, qualquer adulto com mais de 18 anos que se case com um cidadão inglês deve fazer o ‘Life in the UK Test’. O teste foca-se em personalidades que tenham contribuído para fazer da Grã-Bretanha um país melhor, incluindo escritores como William Shakespeare ou Robert Burns, cientistas como Alexander Fleming ou Isaac Newton, engenheiros e industriais como Isambard Kingdom Brunel e Richard Arkwright e políticos como Winston Churchill e Clement Attlee.

Existem alguns testes online para quem queira experimentar o seu grau de conhecimento. Ao todo, são 24 perguntas de escolha múltipla que devem ser respondidas num tempo máximo de 45 minutos.

Veja no vídeo abaixo se consegue responder acertadamente a algumas dessas perguntas: