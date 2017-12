O novo filme da saga Star Wars, Os Últimos Jedi, estreou ontem no Reino Unido com uma recepção épica. A antestreia teve lugar no Royal Albert Hall, em Londres, e teve a honra de contar com a presença dos príncipes Harry e William.

A red carpet fez-se não só com os ilustres membros do elenco do filme, mas também com variadíssimas outras personalidades do mundo do cinema, música e televisão. Laura Dern, Daisy Ridley, Simon Pegg, ou Benicio Del Toro foram apenas algumas das figuras que não faltaram ao evento.

A saga de Skywalker continua enquanto os heróis de O Despertar da Força se juntam para uma aventura épica, que desvenda mistérios antigos da Força e revelações chocantes do passado. O filme é protagonizado por Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro. Star Wars: Os Últimos Jedi estreia já amanhã (14 de dezembro) nos cinemas em Portugal.