Os rostos conhecidos que marcaram presença no arranque do primeiro Máxima Beauty Summit.

pub

O Máxima Beauty Summit arrancou ontem no Páteo da Galé, em Lisboa, com muitos convidados presentes. Foi o caso de Andreia Rodrigues, Sara Matos, Raquel Strada e Carolina Torres que fizem parte do primeiro Beauty Talk sobre Segredos de Beleza.O evento decorre também este sábado, com mais Beauty Talks e muitas outras surpresas. Saiba tudo sobre o evento aqui Fotografias: Duarte Roriz