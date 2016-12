Para celebrar o lançamento da nova garrafa a MARTINI® promoveu um Sunset na MARTINI® Terrazza a 22 de Setembro, que decorreu com muita animação.

Martini Terazza promove sunset 'Behind the Bottle'

Várias figuras públicas e convidados Martini reuniram-se num momento de Aperitivo Moderno com MARTINI & TONIC, e ficaram a conhecer o novo design da garrafa em toda a gama Martini. O evento proporcionou aos convidados, várias surpresas, partilha de experiencias, fotografias e muita diversão ao estilo Martini.

Focada na ocasião de 'aperitivo moderno’, a nova garrafa da gama MARTINI® apresenta algumas sugestões da sua herança de etiquetas Martini, utilizadas em meados do século 19 e, pela primeira vez em 20 anos, tem também referência às famosas corridas Martini – Martini Racing - através das riscas azuis claras e escuras com a vermelha ao centro. A estética da garrafa Martini® evoluiu, com o objetivo de transportar toda a gama para uma nova era, mantendo sugestões de herança de renome MARTINI®.

O novo design da garrafa insere-se na estratégia da marca, que pretende criar um momento novo de consumo: Momento Aperitivo Moderno, uma ocasião de diversão muito apreciada para convívio com os amigos. O que leva à oferta Martini & Tonic, uma experiência de sabor naturalmente refrescante e estimulante.

MARTINI® Terrazza é um conceito exclusivo, internacional, que se fixou em Lisboa há cerca de 5 anos, num dos locais mais privilegiados da capital, agora renovado para receber de novo os seus convidados, que, ao ritmo de DJ´s conceituados e animações criadas em função de cada temática, irão passar maravilhosos fins de tarde entre amigos e Martini, servidos sempre na perfeição.

A MARTINI® Terrazza é um espaço privado e exclusivo; propriedade MARTINI®, a marca produtora do vermute número 1 do mundo.