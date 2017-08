Quase tão alta como o pai, a filha mais velha do casal Obama está prestes a começar uma nova etapa académica na Universidade de Harvard. Conhecida por seguir o estilo sofisticado e elegante da mãe, Malia Obama, agora com 19 anos, tem sido apontada como uma das novas it-girls americanas.

Não é por isso surpreendente que, ao entrar no campus da universidade de Harvard em Cambridge, Massachusetts - onde as aulas começam a 30 de agosto - todos os olhos estivessem postos na filha do ex-presidente americano, que vestiu uma t-shirt Alexander Wang com um vestido sobreposto e uns ténis brancos. Antes desta nova etapa académica, Malia Obama tirou um ano sabático, que dedicou a viajar em missão voluntária pela África do Sul, com a mãe e a irmã Sasha, ao abrigo do programa Let Girls Learn, lançado pelos Obama e que encoraja nações a apoiar a educação de mais de 62 milhões de raparigas pelo mundo que não podem ir à escola. Para além disso, Malia estagiou no estúdio de cinema Weinstein Company. Apesar de ainda não se saber ao certo o que irá estudar, sabe-se que no passado também trabalhou como assistente de produção na série Extant da CBS e esteve na equipa da série Girls, da HBO.

Acompanhado por Michelle e visivelmente emocionado, Obama apenas disse que ia ter muitas saudades da filha. Já no ano passado, Barack Obama começava a preparar-se para esta nova fase da vida da filha, e dizia no canal WKRC-TV, da CBS, que "ela [Malia] está bem preparada e vai fazer coisas incríveis – e, como a Michelle faz questão de nos lembrar, o nosso papel é garantir que elas não precisam mais de nós".