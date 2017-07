Madonna regressou a Portugal e foi vista esta quarta-feira à noite pelas ruas do Chiado e do Bairro Alto. Segundo uma entrevista a um elemento da empresa First Class Concierge, a única que apanhou a cantora e publicou as imagens na sua página de Instagram, Madonna passou, antes pelo Teatro da Trindade, pelo restaurante Bairro do Avillez e pela barbearia O Purista, na Rua Nova da Trindade. Segundo o jornal, a cantora estava com seis homens e três mulheres, uma das quais era portuguesa.

Madonna já havia estado em Portugal este ano, em maio, à procura de uma casa para comprar, enquanto o filho David Banda, de 11 anos, treinou com a equipa de sub-12 no centro de estágios do Benfica. Nessa altura foram várias as ocasiões em que publicou fotografias em locais turísticos como o Mosteiro dos Jerónimos, o parque Eduardo VII, o Oceanário de Lisboa ou a praia do Meco.