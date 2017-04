Louis Vuitton com convidados de luxo no Louvre

Michelle Williams, Jaden Smith, Justin Theroux, Jennifer Aniston e Jennifer Connely foram apenas alguns dos convidados VIP que marcaram presença no desfile da Louis Vuitton. O evento decorreu no Museu do Louvre, em Paris, e serviu para apresentar a nova colaboração da marca francesa com o artista Jeff Koons – a coleção Masters.

Após o desfile, seguiu-se um jantar privado. Todas as imagens na galeria acima!