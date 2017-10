Já foi inaugurada a nova loja da Louis Vuitton na Place Vendôme, em Paris. O sétimo espaço a ser aberto pela marca de luxo na capital francesa ocupa duas casas parisienses, uma com vista para a Place Vendôme e outra ao longo do Faubourg St Honoré. Para a inauguração, a loja foi decorada com 30 obras de arte escolhidas pelo curador e designer de interiores Peter Marino e recebeu nomes influentes da moda e do cinema. Veja quem esteve presente na galeria em cima.