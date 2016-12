pub

renovada loja da Longchamp, oferece três pisos e 7.500 pés quadrados repletos de elegância e feminidade. A loja apresenta uma maravilhosa variedade de artigos em pele, calçado e coleção de pronto-a-vestir. A loja de artigos de Homem e de Viagem, localizada no outro lado da rua, oferece um estilo elegante e contemporâneo, composta pelas emblemáticas malas de viagem da Longchamp.

As celebridades amigas da Longchamp foram convidadas a conhecer as duas novas lojas com uma festa privada dada pela família Cassegrain, criadora da marca.

Os convidados incluíram: Jessica Alba, Alexa Chung, Derek Blasberg, Anna Dello Russo, a atriz francesa Audrey Tautou, Mélanie Laurent, Leila Bekhti, o ator francês Lambert Wilson, a supermodelo chinesa Liu Wen, a apresentadora de TV tailandesa Patty Hou, a modelo japonesa Sumire Matsubara, a atriz Myolie Wu de Hong Kong, a atriz tailandesa Araya Alberta Hargate, e a it-girl russa Elena Perminova.

A loja de Saint-Honoré contou com a presença da Dj, cantora e atriz francesa, Soko, e a loja de Homem e Viagem com o Dj, escritor e crítico francês Frédéric Beigbeder. Ambos animaram os convidados durante a festa de abertura.

Na ocasião da abertura da renovada loja, foi também apresentada a grande novidade da Longchamp, a carteira Paris Premier, criada em homenagem à histórica rua de Saint-Honoré.

Para prolongar o evento, foi dado um jantar maravilhoso no Hôtel de la Marine, situado na Praça da Concórdia, no centro de Paris, de forma a homenagear a forma de viver francesa. Os convidados tiveram o prazer de degustar criações de culinária da Chef Hélène Darroze e do Chef de Pastelaria Pierre Hermé. Antes da noite chegar ao fim, os convidados foram embalados pela voz de Imany, que encerrou o evento de uma forma emocional e autêntica.