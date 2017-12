Este fim-de-semana decorreu a 63ª edição dos London Evening Standard Theatre Awards, no Theatre Royal Drury Lane, em Londres. Estes é a entrega de prémios do Teatro mais antiga do Reino Unido, tendo sido criada em 1955, e é, por isso, um dos mais importantes eventos socio-culturais.

Foram muitas as personalidades ligadas ao mundo do cinema, da moda e do teatro que marcaram presença nesta noite de glamour. Cate Blachett, Keira Knightley, Poppy Delevingne, Andrew Garfield, Anna Wintour e Ruth Negga foram apenas alguns dos nomes que não quiseram faltar ao evento.

Conheça aqui a lista completa de vencedores:

Best Actor: Andrew Garfield - Angels in America (National Theatre)

Natasha Richardson Award for Best Actress: Glenda Jackson - King Lear (Old Vic)

Best Musical Performance: Amber Riley - Dreamgirls (Savoy)

Best Play: The Ferryman de Jez Butterworth (Royal Court & Gielgud)

Best Director: Sam Mendes - The Ferryman (Royal Court & Gielgud)

Best Design: Bunny Christie - Heisenberg: The Uncertainty Principle (Wyndham's)/ Ink (Almeida & Duke of York's) /The Red Barn (National Theatre)

Most Promising Playwright: Branden Jacobs-Jenkins - An Octoroon (Orange Tree)

Emerging Talent Award: Tom Glynn-Carney - The Ferryman (Royal Court & Gielgud)

Radio 2 Audience Award for Best Musical: Bat out of Hell The Musical (Coliseum)